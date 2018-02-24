Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin riyasetinde bir yandan terör örgütlerini hareket edemez duruma getirirken bir yandan da ekonomimizi ve Türkiye’yi büyüteceğiz” dedi

Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

2002 yılı seçimlerinden 2019’a uzanan yolda Malatya’nın her daim AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığının altını çizen Bakan Tüfenkci, “Malatya AK Parti’nin kaderi ile kendi kaderini eşitleyen bir ildir. Malatya kendi milletine, ihanet edenlere karşı yumruğunu daima sert tuttu. 15 Temmuz’daki direnciyle, mücadelesiyle darbenin seyrini değiştiren şehirlerden oldu. 16 Nisan referandumunda istikrardan yana olduğunu göstererek yüzde 70 in üzerinde ‘Evet’in yanında oldu” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, Malatyalıların AK Partiye olan muhabbetleriyle ilgili olarak ise “Malatyalı hemşehrilerimiz sadece hizmetlerimiz için değil, en çok da duruşunu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunu sevdi. Türkiye’yi baştanbaşa hizmet ağı ile donatırken, bir yandan da 28 Şubat sürecinden en çok etkilenen il olarak vesayet odakları ile mücadelesini sevdi. 15 Temmuz’da aslanlar gibi meydanlara çıkan Malatyalı hemşehrilerim Cumhurbaşkanımızın ve sizin FETÖ’ye ve terör örgütlerine karşı dik duruşunuzu sevdi. AK Parti’nin zalime karşı mazlumdan yana tavır alışını sevdi. Doğu Guta’da sivil, kadın, çocuk demeden yapılan katliamları görmezden gelip Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonunu algı operasyonlarıyla yıpratmaya çalışanlara inat Afrin’de sadece teröre karşı mültecilerin topraklarına dönmesine için verdiği mücadeleyi sevdi” ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleri döneminde Malatya’ya yapılan yatırımlara da değinen Bakan Tüfenkci, Cumhuriyet tarihinde Malatya’ya yapılan yatırımların üç katından daha fazla hizmet alındığına dikkati çekti.

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın 6. Bölge teşviklerinden yararlandığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınması için uygulanan cazibe merkezleri programlarında yer aldığını, çevre yolu sorununun çözüldüğünü ve bu konuda çalışmaların başladığını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yanında olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

“Malatyalılar 2002’de şer güçlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e girmesini engellemeye çalıştıkları sırada da, 2008’de AK Parti’yi kapatmaya çalıştıklarında da, e- muhtıra vermeye çalıştıklarında da, 2013’te Gezi parkı bahanesiyle sokakların altını üstüne getirdiklerinde ve 2016 hain darbe girişimin sırasında da AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Malatyalılar 2002’de de AK Parti’nin yanında oldu 2019’da da AK Parti’nin yanında olacaktır”.

2019 seçimleri için Malatya ve Türkiye’ye hizmet noktasında daha çok çalışma gerçekleştirileceğine değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin riyasetinde bir yandan terör örgütlerini hareket edemez duruma getirirken bir yandan da ekonomimizi ve Türkiye’yi büyüteceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız, daha çok yorulacağız. Bir olacağız, beraber olacağız hep birlikte Malatya olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız. Bugüne kadar Malatya teşkilatımızda birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. AK Partiye gönül vermiş kardeşlerimiz sokak sokak, ev ev dolaşmaya devam edecekler. Halkımızın milletimizin sorunlarını birebir dinlemeye ve çözüm bulmaya devam edecekler. İl başkanımızla, il yönetimimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle Malatya 2019’a da inşallah birinci çıkacağız” diye konuştu.