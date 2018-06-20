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20 Haziran 2018 16:08

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Biz dün ve bugün olduğu gibi yarın da özellikle insanlarımızın ve esnaf kardeşlerimizin önünü açmak için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

20 Haziran 2018 16:08


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Doğu ve Kuzey garajlarını ziyaret ederek, şoför esnafıyla ve yolcularla sohbet etti. Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, hayat devam ettiği sürece sorunlar oluşabileceğini bu sorunların çözümünde siyasetin büyük rol oynadığını ifade etti.


Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da önemli bir seçime gittiklerini kaydederek, AK Parti’nin sorunları torunlara havale etmediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman çözüm odaklı çalıştıklarını ve seçimlerin ardından da aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Tüfenkci, “Önemli olan Türkiye’nin birliği ve beraberliği. Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Ülkemizin insanları, doğal kaynakları ve özellikle girişimci ruhları, bir yandan Malatya’nın kalkınması, bir yandan da Türkiye’nin kalkınması için önemli. Biz dün ve bugün olduğu gibi yarın da özellikle insanlarımızın, esnaflarımızın, esnaf kardeşlerimizin önünü açmak için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bize güçlü bir destek verirse, hizmetlerimizi de hem hükumet hem de mecliste, millete hizmet yolunda devam edeceğiz” dedi.


Bakan Tüfenkci, ticari araçlar için ÖTV muafiyeti getirdiklerini ve bunu belli bir zaman dilimine sıkıştırmadıklarını anımsatarak, “Bu sayede esnaflarımız araçlarını değiştirmek istedikleri zaman bu uygulamadan faydalanabiliyorlar. İmar barışı noktasında da tüm vatandaşlarımız ve özellikle de esnaflarımız çok mutlu” ifadelerini kullandı.


Bakan Tüfenkci, AK Parti hükumetleri zamanında yapılan icraatların partinin milletle el sıkışması, kucaklaşması ve sorunları çözme noktasında göstermiş olduğu irade olduğunu vurgulayarak, “Kimsenin şüphesi olmasın, 24 Haziran’da bize güçlü destek verilirse yine sorunları çözecek de AK Parti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümetini kuracak ve yine hizmete daha hızlı ve etkin bir şekilde devam edecek” dedi.


AK Parti olarak sorunların üzerine iradeyle, cesaretle ve erdemle gitme noktasında hiçbir eksiklerinin olmadığına işaret eden Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın 16 yıllık birikimiyle, devlet tecrübesiyle, ülke yönetiminde göstermiş olduğu başarıyla, hem ülkenin güvenliğini sağlama hem de kalkındırma, insanların refah seviyesini artırma, ticareti geliştirme noktasındaki, esnaflara destek noktasındaki kararlılığımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz” diye konuştu.




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