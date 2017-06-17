Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: “Adalet sokaklarda aranmaz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, memleketi Malatya’da Türk-İş İl Temsilciliği ve Demiryol-İş Malatya Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Arap devletleri arasında yaşanan krize değindi. Arap devletleri arasındaki krize anlam veremediklerini kaydeden Tüfenkci, “Biz Türkiye olarak Katar’daki bu ablukayı duyduğumuz andan itibaren Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve soğukkanlı duruşuyla, kardeşler arasını bulmak adına her türlü gayreti gösteriyoruz ama bir kardeşimizin de mazlum olarak ezilmesine göz yumamayız ve yummayacağız. Çünkü bizim medeniyetimiz hep mazlumlardan yana olmayı emrediyor. Biz bu anlamda Katar’ın her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında adımlar atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

"Türkiye’de adaletin aranacağı en yüksek merci TBMM’dir"

Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne de tepki göstererek, “Bakıyorsunuz bugünlerde istikrarı bozmaya çalışanlar ve adaleti sokakta aramaya çalışanlar var. Adalet mekanizmasında hak aranacak yerler bellidir, sokaklarda adalet aranmaz. Türkiye’de adaletin aranacağı en yüksek merci Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Zaten halk milletvekillerini onun için seçer. Eğer sokaklarda çözüm bulacaksak meclise gerek kalmaz” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, konuşmasının sonunda Malatyalılara da müjde vererek, Elazığ-Malatya ve Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesini 2017 yılında ihaleye çıkartacaklarını söyledi.

Programda bir konuşma yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, Ramazan ayının birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.