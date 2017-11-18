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18 Kasım 2017 15:24

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "Demir yollarını nasıl ihmal ettiklerini biliyoruz"

Malatya’da tren garı altgeçit açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Atatürkçüyüm diye yola çıkanların, sonradan demir yollarını nasıl ihmal ettiklerini biliyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

18 Kasım 2017 15:24


TCCD 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya Garı içerisinde yapımı tamamlanan 300 metrelik alt geçit düzenlenen tören ile hizmete girdi. Törene Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengül, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan da yolları donattıklarını söyleyerek, “Bir yandan hava yollarını geliştiriyoruz, bir yandan da sağlık kurumlarımızı geliştiriyoruz" dedi. Son günlerdeki Atatürk tartışmalarına da değinen Bakan Tüfenkci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Türkiye’yi baştan başa demir yoluyla donatma noktasında Atatürkçüyüm diye yola çıkanların sonradan demir yollarını nasıl ihmal ettikleri, nasıl geri plana attıklarını, en iyi demir yolu çalışanları bilir. Yük taşıma kapasitesine baktığımızda yolcu taşıma kapasitesine baktığımızda ve hızlı trenleriyle hızlandırılmış trenleriyle gerçekten demir yolunun bir atağa geçtiğini hep beraber görüyoruz” ifadelerine yer verdi.


Malatya’ya hızlı tren projesinin 2017 yılı içerisinde teslim edileceğini belirten Tüfenkci, “Malatya’ya hızlı tren gelecek’ dedik, ve Allah’ın izniyle 2017 yılı içerisinde projesi tamamlayıp teslim edecekler. Onay süresinden sonra 2018 yatırım programına teklif edilip, inşallah bu yatırıp programı içerisine alıp Malatya’ya hızlı treni aldıracağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından alt geçit kurdele kesimi ile hizmete girdi.




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