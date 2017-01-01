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01 Ocak 2017 19:21

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci terör saldırısını kınadı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci terör saldırısını kınadı

01 Ocak 2017 19:21

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul’da yaşanan terör saldırısı dolayısıyla bir kınama mesajı yayımladı.
Terörün kanlı ve alçak eylemlerine bir yenisini daha eklediğini ifade eden Bakan Tüfenkci, mesajında, “2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve tüm dünya vatandaşlarını hedef alan insanlık dışı, alçak saldırıyı nefretle kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin ve kimi hedef alırsa alsın asla kabul edilemez. Bu hain saldırı bir kez daha göstermiştir ki terör dünyanın ortak sorunudur. Uluslararası toplum terörle mücadelede ikircikli duruşunu sonlandırmalı, teröre karşı aynı duruşu ve mücadeleyi göstermelidir. Toplumda infial yaratmayı, toplumsal birliği ve huzuru bozmayı amaçlayan bu saldırlar asla amacına ulaşmayacaktır. Vekalet savaşlarının maşaları olan bu hainlerin tamamı birleşse de ne Türk milletini ne de devletimizi dize getiremezler. Herkes bilmelidir ki topraklarımız üzerindeki son terörist yok edilinceye kadar topyekun mücadelemiz devam edecektir. Türkiye’ye istikamet çizemeyenler ve ülkemizi dize getiremeyenler terörü kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu hainlere asla prim vermeyeceğiz. Türkiye, teröre ve destekçilerine gereken cevabı milli seferberlik ruhuyla daha çok kenetlenerek, kardeşliğini pekiştirerek verecektir. Terörün hedeflerine zemin hazırlamadan dayanışma içinde devletimizin metaneti ve milletimizin birliği ile bu hainlerle ve onların işbirlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu elim saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



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