Onun için Cumhur İttifakı’nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenice, Yaygın, Tokluca ve Çolaklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Yenice Mahallesi’nde vatandaşlara hitap eden Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarının kente yaptığı hizmetleri anlatarak, seçimler öncesi meydanlarda ne vadettilerse onu gerçekleştirdiklerini belirtti. Tüfenkci, kente kuzey çevre yolunu yapma sözü verdiklerini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, Malatya’da Onkoloji Hastanesinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Malatya’daki sağlık yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Tüfenkci, “Kentin sağlıkta hiçbir problemini bırakmadık. Hükümetimiz Türkiye’nin dört yerinde model fabrikalar kuracak. Bunlardan birisini de Malatya’da kuracağız. Yasasını çıkarttık, pilot il olarak 4 il belirledik. Bunlar Kayseri, Gaziantep, İzmit ve Malatya” şeklinde konuştu.

Kuru kayısıda lisanslı depoya geçtiklerini aktaran Bakan Tüfenkci, gelecek yıldan itibaren hizmete girecek Ürün ihtisas Borsası ile de kayısı fiyatlarına istikrar geleceğini bildirdi. Bakan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Daha yapacak, söyleyecek çok sözümüz var. Güçlü bir şekilde Malatya’nın AK Parti’ye destek vermesi gerekir. Türkiye’de AK Parti’nin hizmetleri ortada. Eğer yapacaksa AK Parti yapacak” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, daha sonra ilçeye bağlı Yaygın Mahallesi’ne geçti. Buradaki kültür merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, yaptıkları hizmetlerle halkın güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerinin halkın yüzünü asla kara çıkarmadıklarını, utandırmadıklarını dile getiren Tüfenkci, “‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedik. O, ’Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir’ deyip Filistinlilere, mazlumlara, dünya ve insanlığın mirasına, Müslümanların ortak kıblesine sahip çıktı. O, sizleri utandırmadı, ’Türkiye sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturamazsınız’ dedi ve onların oyunlarına, planlarına çomak soktu. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla sınırlarımızın hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik. O, 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminde milletiyle beraber dimdik ayakta durdu ve asla ve asla milletine ihanet etmedi, sizlerin verdiği desteğe, vekalete, oya layık bir siyaset ortaya koydu. İnşallah önümüzdeki dönem de utandırmayacak. Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye’yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye’yi şaha kaldıracağız. Türkiye’nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Onun için Cumhur İttifakı’nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Tokluca Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. AK Parti iktidarında Türkiye’ye büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Tüfenkci, "Türkiye’yi büyüttükçe, refah düzeyini artırdıkça dezavantajlı gruplar dediğimiz bu ülkenin insanlarına daha çok yardım etmeye, daha çok vermeye başladık. Daha önce Türkiye’de toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu, şimdi her 100 liranın 11 lirası faize gidiyor, geri kalanı da yatırıma ve Türkiye’nin diğer ihtiyaçlarına gidiyor. Yoksa Türkiye’nin petrolü, altın madenleri yok ama Türkiye’nin insan gücü ve girişimci ruhu var. Dolayısıyla biz bu kaynakları yine kendi insanımıza döndürmüş olduk” diye konuştu.