Gümüş ailesinin acı günü

Uzun süredir rahatsızlığı bulunan 6 çocuk annesi 78 yaşındaki Muammer Gümüş, hayatını kaybetti. TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı olan Murat Gümüş’ün annesi olan Muammer Gümüş için bugün Cuma namazı sonrası Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalan ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gümüş’ün yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gümüş’in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.