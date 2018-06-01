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01 Haziran 2018 14:23

Gümüş ailesinin acı günü

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gülmüş’ün annesi Muammer Gümüş (78) vefat etti.

Gümüş ailesinin acı günü

01 Haziran 2018 14:23


Uzun süredir rahatsızlığı bulunan 6 çocuk annesi 78 yaşındaki Muammer Gümüş, hayatını kaybetti. TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı olan Murat Gümüş’ün annesi olan Muammer Gümüş için bugün Cuma namazı sonrası Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalan ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gümüş’ün yakınları katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Gümüş’in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.




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