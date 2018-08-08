Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 15:05

Gümüş’tan TKDK’ya ziyaret

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve yönetimi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç’u makamında ziyaret etti.

Gümüş’tan TKDK’ya ziyaret

08 Ağustos 2018 15:05


Ziyarette konuşan Gümüş, TKDK’nın 70 kalemdeki projeye destek vermesinden dolayı şehrin ekonomisine çok ciddi katkı sağladıklarını ifade ederek, TÜMSİAD’a teşekkür etti.


Gümüş, büyüme ve gelişme arzusu ve gayreti içindeki üyelerin bu kuruma proje sunarak alacakları destekle işlerini büyütüp geliştirerek hem kendi ekonomilerini hem de ülkenin ve şehrin ekonomisine olumlu katkılar sunacağını söyledi. Gümüş, Tunç’a görevinde başarı dilerek, "TKDK gibi güzide bir kurumun başında Murat Tunç gibi milli manevi değerlerine sahip, hiçbir ayrımcılık yapmadan devlet ve millet aşkıyla ülkesine şehrine hizmet eden birinin olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu.


TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜMSİAD’ın iş dünyasında yükselen bir değer olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç