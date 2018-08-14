Gümüş’ten manipülasyon açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş’ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gümüş, dolar manipülasyonuna değinerek, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi bu bir ekonomik savaştır. Saldırının merkez üssü Chicago borsasındaki Türev (futures) piyasalarıdır. Türev (futures) piyasalarda yüklü miktarda dolar için yüksek fiyattan geleceğe dönük alım talimatı verilir ve bu sayede piyasada doların yükselişine dair kuvvetli beklenti oluşturulur. Bu beklenti sayesinde dolar Türkiye’de olduğu gibi tamamen spekülatif olarak yükselmeye başlar. Bu sırada bir taraftan da kısa pozisyonda (short position) TL’nin düşük fiyattan alımına yönelik talimatlar verilerek kısa vadede TL’de ciddi değer kaybı olacağı beklentisi yine tamamen spekülatif olarak meydana getirilir . Operasyon bu şekilde tıpkı bir fay hattını tetiklemek için hattın her iki tarafında dinamit patlatarak suni tektonik hareket meydana getirme uygulamasında olduğu gibi finansal deprem ve çöküntü meydana getirmek için ’Dolar ın yüksek fiyattan forwardlanması - TL nin düşük fiyattan shortlanması’ şeklinde çift taraflı dinamitleme şeklinde devam eder. Bu sayede dolar spekülatif değer kazanmaya TL spekülatif değer kaybetmeye devam eder.1992 yılında İngiltere Merkez Bankası da Spekülatör George Soros tarafından benzer yöntemlerle batırılmıştır. Bu örnekte de görüleceği üzere faiz artırmak veya Merkez Bankası Rezervlerini kullanmak asla çare değildir bilakis intihardır. Düşmanı iyi tanımak gerekir. Bu saldırı karşısında yapılacaklar spekülasyona karşı gerek yazılı gerek görsel ve sosyal medyada tedbirler almak ve en önemlisi piyasaya güven verici tutum açıklama ve davranışlarda bulunurken bir taraftan makro ve makroekonomik tedbirleri almaktır. Ayrıca Dost ve Müttefik ülkeler ile aramızdaki ticareti yerel para cinsinden yapma yönündeki irade de fevkalade önemlidir. Bu hamle dünya genelinde TL’ye olan güven ve talebi artıracak bir hamledir. Merkez Bankamız bu konudaki altyapı çalışmalarını ivedilikle tamamlayacaktır. Devlet Başkanımız bu güven verici ve kendinden emin duruşu milletimize yakışır şekilde göstermektedir. Hepimize düşen görev tedirginliği ve paniği yatıştırıcı tutum eylem ve söylem içerisinde olmaktır. Buna kahvede otururken ‘ülke batıyor abi’ şeklinde yorumlar yapmamak da dahil. Türkiye Ekonomisi bugün 15 yıl öncesine göre reel olarak 4 kat büyük makroekonomik verilere ve bütçe dengelerine göre en az 7 kat dirençlidir. Millet - Devlet el ele bu ekonomik darbe girişimini de püskürteceğiz Allah’ın izni keremiyle” şeklinde konuştu.

AK parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Türkiye’nin gelişmesinde kalkınmasında yatırımcıların iş dünyasının önemli bir payı var, biz ekonomik olarak güçlendikçe, siyasi bağımsızlığımızda elde etmiş oluyoruz ’Türkiye’de son dönemde gerçekten Ekonomik olarak ’da kendi siyasi bağımsızlığını kazanma noktasında çok büyük adımlar attık, yerli ve milli savunma sanayisi yüzde 20’den yüzde 65’e çıkarmayı başardı. Türkiye gerçekten büyüyen, gelişen kalkınan ve güçlenen Türkiye yolunda ilerlemeler kaydediyor tabi Türkiye’nin büyümesi birlerini rahatsız ediyor. Türkiye’nin büyümesini engellemek adına terör örgütlerini kuran, Türkiye’ nin gelişmesini engellemek adına bu günde dolar saldırısı var. Türkiye’nin milli çıkarlarının yanında duran, işin ticaretini hızlandırmaya çalışan yatırımlarını devam ettirmeye çalışan bütün yatırımcılarımızı iş adamlarımızı saygı ve minnetle yad ediyoruz ama bir yandan bu fırsat düştürmeye çalışanlar da olacak. Bunlara fırsat vermemek lazım” diye konuştu.