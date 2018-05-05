‘Günümüz Türkiye’sinde İslam ve Müslümanlık” paneli

Moderatörlüğünü TMSF Eski Başkanı Ahmet Ertürk’ün yaptığı panele Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul Eski Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Marmara Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din İşleri Kurulundan Prof. Dr. Bünyamin Erol katıldı.

BİLSAM konferans salonunda gerçekleşen panel yoğun ilgi görürken ilk olarak söz alan Marmara Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 28 Şubat sürecinde bazı Müslümanların davranışlarının İslam’la ne kadar ters orantılı olduğunu gördüklerini söyledi. Böylesine bir sallantı döneminden geçtiklerini ifade eden Öztürk, “Ama su bulandığı zaman korkmamak lazım. Önce bulanır ve ardından dupduru hale gelir. Dolayısıyla şuanda bir Türbülans var, hakikaten var. Bu Türbülansın bazı sebepleri var. Ben İlahiyat Fakültesinde yaptığım çalışmalar süresince Müslümanlardan gördüğüm eziyeti başka kimseden görmedim. 28 Şubat’ta çektiğim ızdırabı sineye çektim ama bundan kıvanç duydum. Böyle olduğum için bana başkası vuruyor diye gocunmadım ama her Cuma hutbede Gıybetten, Su-i Zandan, Tecessüsten bahsedip onu dinleyip ondan sonra gâvura reva görülmeyecek muameleyi birbirimize reva görmenin en acılarını yaşayan biri olarak sadece farklı düşündüğüm için yargılandım” ifadelerine yer verdi.

Marmara Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün konuşmalarının ardından sırasıyla Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul Eski Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din İşleri Kurulundan Prof. Dr. Bünyamin Erol konuyla ilgili düşünce ve görüşlerini ifade ettiler.