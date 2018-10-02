Gürkan, AK Parti yeni il yönetimi ile bir araya geldi

Gürkan, “İl Başkanımız, Malatyamızda güzide bir il yönetimi oluşturmuş” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve yeni il yönetim kurulu üyeleri ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta bir araya geldi. Yeni il yönetimi ile tanışma programına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın yanı sıra AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile parti il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konukları ile yakından ilgilenen Gürkan, burada ilk olarak Battalgazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. AK Parti yeni il yönetimine başarılar dileyerek sözlerine başlayan Gürkan, “Yeni bir il yönetimi oluştu. İhsan Başkan sağ olsun milletvekilliği ve daha önce de il başkanlığı yaptı. Memleketimize hizmet etme noktasında da o dönemde yanına gittiğimizde her türlü desteğini gördük. Özellikle Malatya'nın seçim süresine girdiğimizde o çetrefilli dönemlerde kendisi il başkanlığı yapmış ve aynı zamanda milletvekilliği yapmış, Malatya'nın o çetrefilli döneminde tekrar kendilerine sayın cumhurbaşkanımızın tarafından verilen görevi kabul ederek Malatyamız'da nezih, güzide bir il yönetimi oluşturmuştur. Ben bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu il yönetimi bundan sonraki seçimlerde de daha güzel hizmetler ve fedakarlık ederek Malatyamız'a hizmetler yapacaklarına inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerini 5 temel esas üzerine sürdürdüklerini kaydeden Gürkan, “Bizler Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra ilin, ilçenin, il yönetim ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin, gençlik ve kadın kollarının, memleketin istikbali için, memleketin birlik ve beraberliği için bu konuda her türlü fedakarlığı yaparak, bu görevi layıkıyla yapmak adına büyük gayretler gösteriyoruz. Ben özellikle seçimler döneminde arkadaşlarımızın yakinen çalışmalarını takip eden biriyim. Arkadaşlarımızın bu gayretleri için teşekkür ediyorum. Bizlerde seçildikten sonra görevimiz şehri bir bütün olarak, şehri gerçek anlamda erdemli, faziletli ve aynı zamanda kimliği, hafızası olan ve belleğini koruyan bir şehir hüviyetine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de partimizin adından da anlaşılacağı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı içerisinde, adaleti temel esas alan, kalkınmayı da hedefleyen ve bu konuda da vizyonel projeler üretme noktasında gayret gösteren bir ekiple çalışmaya devam diyoruz. Bizim belediyecilik temel anlayışımız 5 temel ilke üzerinde yürümektedir. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevrenin ve Yeşilin Korunması, Hizmet

Belediyeciliği olarak 5 temel esas ilkeye sadık kalarak, birbirleri ile çarpışmadan, birbirleriyle tatlı bir rekabet içerisinde yarış halinde hepimiz büyük bir gayret gösterdik” şeklinde konuştu.

Gürkan, belediye hizmetleri hakkında da kısaca bilgiler vererek, “Bize 38 tane park teslim ediliyor ilçe belediyesi olduktan sonra. Şu anda 93 tane parkımız var. Biz şehrimizin yeşili korunmasında da, kültürel mirasın korunmasında da, sosyal hadiselere gerekli duyarlılık gösterilmesi noktasında gerekli gayreti gösteriyoruz. Hizmet belediyeciliğin bütün aşamalarını da gerçekleştirdik. Asfalt Plentimizi kurduk, Konkasör tesislerimiz kurduk, bir taraftan Trafik Park, Hasan Basri gibi geniş spektrumlu parklar yapıldı. Bir taraftan Ulu Cami'nin kıble tarafından 30 dönümlük yerinde kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Tarihi eserlerimiz, hamamlarımızı, surlarımızı, kümbetlerimizi, türbelerimizi de hep ayağa kaldırmaya çalıştık. Hizmet belediyeciliğin bütün aşamalarını yapmaya çalıştık. Yol konusunda stabilzie, sathi kaplama, kilit taşı, sıcak asfalt olmak üzere toplam 4 bin 500 km yol yapımı denildiğinde insanlar tereddüt ediyor. 102 mahallemiz var. Ve şehir içerisinde de teslim edilen her yeri en kısa zamanda vatandaşımızı rahatsız etmemek kaydıyla bir an evvel işlerimiz hallettik.Her zaman il ve ilçe teşkilatlarımız hep yanımızda olmuştur. Bu anlamda teşkilatlarımızın bu özverilerinden dolayı da teşekkür ediyorum” diyerek, başta Yeşil Kuşak Projesi olmak üzere İspendere İçmeleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Galip Demirel Çınar Park, Derme Deresi, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası, DSİ 92. Şube Müdürlüğü Hizmet Binası gibi önemli hizmetlerin yanı sıra Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

AK Parti yeni il yönetimini tanıştırarak sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Başkanımızın takdire şayan çalışmaları var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler AK Parti teşkilatı olarak yeni arkadaşlarımız var. AK Parti il teşkilatı mensupları olarak geçmiş dönemde hizmet eden partililerimizi ve yöneticilerimiz çıtayı yükseltti. Bir nebze daha çıtayı yükseltmek için gayret göstereceğiz. Geçmiş dönemde de partimize hizmet etme şansımız olmuştu. Eksikliklerimiz hatalarımız da olmuştur. Nasip olursa bu dönemde aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla taze güç, taze heyecan, taze kan ve aynı şevk ve aynı heyecanla Malatyamız'a ve partimize hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu anlamda Malatya'ya hizmet etme konusunda taş üstüne taş koyan herkese teşekkür borçluyuz. Başkanımıza da teşekkür borçluyuz. Bizler yeni il yönetimi olarak bundan sonraki dönemde de özellikle yoğun bir sürecin bizleri beklediğinin farkındayız. Yeni arkadaşlarımızın bizlere şevk vereceğini, gayretimize gayret katacağını düşünüyorum” diye konuştu.