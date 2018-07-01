Gürkan badminton sporcuları ile bir araya geldi

Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Gürkan’a forma ve üzerinde 2023 RTE yazılı badminton raketi hediye edildi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Batminton Antrenörü Nazım Denizhan, “Malatya’da bu branşta ilk sekizin içerisindeyiz. 10 tane Milli takımda sporcum var. Bizim Malatya’da spor potansiyelimizde çok iyi, daha da iyi yere gidiyor. 100’ün üstünde lisanslı sporcumuz var. İnşallah bu önümüzdeki ay ve senelerde daha da iyi olacak. Malatya olarak Türkiye ve Avrupa çapında başarılarımız var. Balkan şampiyonuz var, Türkiye şampiyonumuz var. Katkılarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sporculara başarılar dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sporun önemine dikkat çekerek, “Spor yapan insan pozitiftir. Spor yapan insanın pek kompleksleri olmaz, centilmendir, kibardır, naiftir, nezaketlidir. Ben sizin sporcularda o nezaketi, o kibarlığı, o zarafeti görünüyorum. Ayrıca centilmenlik noktasında da o kibarlığınızı gördüğüm süre içerinde müşahede ettim. Ben hepinize teşekkür ediyorum, ayrıca yapmış olduğunuz spor tabi Türkiye’de çok yaygın bir spor olmaması ile beraber Malatya’da bu sporu sevdirmiş olmanız, insanlara bu konuda iyi duyurmuş olması ve Malatyamız da Türkiye şampiyonu, Milli takıma giren sporcularımız olması, Balkan şampiyonu ve Avrupa’da ve Dünya’da dereceye giren sporcular olması bizim yüzümüzün akıdır. Bu konuda Nazım Hocaya ve siz değerli antrenörlere ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizlerde belediye olarak, belediyeciliği sadece hizmet anlamında değerlendiren bir belediyecilik anlayışı içerisinde değiliz” diyen Başkan Gürkan, “Biz insanı temel alan, esas alan ve insanın temel ihtiyaçları hiyerarşisi içerisinde neler varsa o anlamda hizmet veren bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Yani insanı bütün olarak düşünüyoruz. Tabi Yeşil Kuşak kapsamında yaklaşık 200 dönümlük bir alanı biz Malatya’nın şehir kampı olması noktasında 2014 yılında göreve geldiğimizde ifade ettik. Burada bulunan ve ekonomik olduğu doldurmuş, depreme dayanıklı olmayan Atatürk Kız Lisesini Selçuklu Mahallesinde bulunan bir mekana taşınması ve akabinde de buranın yeşil alan olmasını düşünüyorduk. Atatürk Kız Anadolu Lisesini yeni yerine yaptık. Bu alanı da Yeşil Kuşak Projesi kapsamında değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi şehirlerimizdeki yapacağımız parklarsa şairlerimizin şiirlerini yazacağımız, sporcularımızın sporunu yapacağı, edebiyatçıların romanını yazacağı, sanatçıların sanatını icra edeceği bir mekan oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bunun içinde stadımızı da millet bahçeleri olarak Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde değerlendirilecektir. Sosyal ve Yaşam Merkezi faaliyete geçerse oraya geçersiniz. Yaşam ve Spor Merkezimizde daha modern tesislerde sporunuzu yapacağınız alanlar var. Sizlerle beraber olmaktan mutlu olduğumu söyleyeyim arkadaşlar, ben sizlere teşekkür ediyorum. Spor yaşamınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.