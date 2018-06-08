Gürkan, belediye çalışanları ile iftarda bir araya geldi

İftara Battalgazi belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Latif Okyay, Akmercan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Akmercan, birim müdürleri ve belediye çalışanlarının katıldı. Programda konuşan Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesinin Türkiye’de her anlamda örnek alınması gereken bir belediye olduğunu belirterek, “Türkiye’deki hiç bir belediyede Battalgazi Belediyesi’ndeki çalışma performansı yoktur. 40-50, 100 senelik belediyelerin toplam hizmetlerini değerlendirsinler, Battalgazi’nin hizmetlerini değerlendirdiğimizde onların en az 2 veya 3 katı çıkar. Bizim rakibimiz A Belediyesi, B Belediyesi, İstanbul’da ki, Ankara’daki veya Eskişehir’deki belediyeler değil. Bizim rakibimiz Battalgazi Belediyesi’dir. TSE, ISO ve EN belgelerinin Battalgazi Belediyesi’nde olması artı bir değerdir. Bu noktada aidiyet noktası çok önemlidir. Aidiyet hissi edinmediği zaman o kurumda bir kişinin çalışması düşünülemez ve ona zulüm olur. Ben özellikle temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Onlar Battalgazi’nin Malatya’da yer tutmasının en temel sebebi bu arkadaşlarımızdır. Turuncu martılarımız Malatya’yı ter temiz ederek Türkiye’de bir rekora imza attılar. Türkiye’de ve Malatya’da temizliğin ne olduğunu bunlar gösterdi. Fen işlerimizde çok büyük çaba ve gayret göstererek bahçe yollarına kadar asfalt yaptılar. Genel hizmetlere baktığımız da sosyal tesislerimiz açısından, Yaşam Merkezi açısından, rehabilitasyon açısından, Engelsiz Yaşam Merkezi açısından, hizmet binaları açısından, Yeşil Kuşak anlamında, Mahallelilik Projesi anlamında, üniversitelerin kurulması anlamında, hepsi buradaki biz, olgusunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yarın bir üniversite yapılmış ise oradaki Battalgazi Belediyesi 800 dönüm yer aldığı için, binaları yaptığı için böyle bir şey kolaylaştı. Millet Bahçesi ile bütünleşen Yeşil Kuşak Projemiz, hastane en kısa sürede yapılacak” diye konuştu.