Gürkan çalışmaları yerinde inceledi

Her iki çalışmayı yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaları belirlenen süreden daha önce bitirerek vatandaşların hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve bazı birim müdürleri ile birlikte eski Buğday Pazarı’nda bulunan Minibüs Durakları ile Akpınar’da bulunan Esnaf İş Hanı’nda çalışmalarını yerinde inceledi.

Minibüs duraklarında toplam 61 dükkanın olduğunu belirten Gürkan, işyerlerinin dış cephelerinin giydirilmesi ve meydan düzenlemesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile birlikte yer tesliminin yapıldığını söyledi. Yapılan çalışmaların ihalede belirlenen esaslara göre olduğunu kaydeden Gürkan, “Şehrimizin güzelleşmesi anlamında, şehrimizin meydan hüviyetindeki bu mekanın düzgün ve intizamlı olması anlamında da, hem Malatya açısından, hem burada çalışanlar açısından, hem de buranın esnafı ve müşterisi açısından önemli bir kazanım olacağına inanıyorum. Bu çalışmaların tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise, çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilecek olmasının esnafları memnun ettiğini dile getirerek, “Bu yapılan işler gerçekten hem vatandaşlarımızın, hem de Malatya minibüsçü esnafımız için çok önem arz eden bir çalışmaydı. Yaklaşık 50-60 bin yolcu hareketliliğini düşündüğümüzde yapılan hizmetin ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Başkanımız buraya ilk geldiğinde hayretle bakmıştık. Çünkü burası yaklaşık 40-50 yıllık bir çivi çakılmayan bir alandı. Bizim tabirimiz ile açık cezaevi gibi bir bölge idi. Hem dükkan esnaflarımız, hem de minibüs esnaflarımızın çok rahatsız olduğu bir alandı. Battalgazi Belediyemizin görevi olmadığı halde bu işi üstlenmesi hem şoför esnafımız, hem de bölge esnafımız açısından takdire şayan bir durumdur. Bu noktada başkanımız gerek STK’lar ile gerek vatandaşlar ile her zaman istişarelerde olan, sorunlarımızda her zaman yanımızda olan ve esnaf odalarının görüşlerini her zaman önemseyen bir çalışma içerisindedir. Bu noktada başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan, daha sonra Akpınar’da bulunan Esnaf İş Hanı’na geçerek burada incelemede bulundu. Gürkan, Esnaf Han’ın esnafların rahat bir ortamda ticaretlerini yapabileceği bir mekan haline geleceğini kaydederek, “Bu çarşılarımızın daha yaşanabilir, insanlarımızın daha rahat, konforlu alış veriş yapacağı, müşterilerin geldiği zaman huzur bulacağı, ayrıca işyerinde çalışan insanlarımızın da, çalıştığı işyerine ayniyet olgusu ve oraya bağlılık olgusunu oluşturacak bir mekanların oluşturulması lazım. Mekanlar ayrıca kişilerin kişisel zihniyetlerini ve benliklerini ve kişiliklerini oluşturan unsurlardır. Bu anlamda mekanların temiz, tertipli, bakımlı ve düzenli olması, o mekanlarda çalışan ve alışveriş yapan insanlarında ayrıca psikolojik huzur bulacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Esnaflarda Başkan Gürkan’a teşekkür ederek yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.