Gürkan, hizmetlerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor

Gürkan'a Tarihi Kentler Birliği tarafından tarih ve kültür mirasının korunması konusunda ‘Başarı Ödülü' verilirken, BY Protokol Dergisi tarafından ise, İspendere İçmeleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ile sağlık turizmine vermiş olduğu katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanlığı görevi süresince yaptığı başarılı hizmetlerle sürekli ödüle layık görülen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi Kentler Birliği ve BY Protokol Dergisi tarafından da iki ayrı ödüle daha layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği, Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Yarışması 2017 sonuçları açıklanırken, Tarihi Kentler Birliği tarafından tarih ve kültür mirasının korunması konusunda Başkan Gürkan'a ‘Başarı Ödülü' verildi. Başkan Gürkan, ödülünü 15 Kasım 2018 Perşembe günü Antalya'da YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenecek ödül töreninde alacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ikinci ödül ise, BY Protokol Dergisi tarafından İspendere İçmeleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ile sağlık turizmine vermiş olduğu katkıdan dolayı verildi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ödül dolayısıyla hem Tarihi Kentler Birliği'ne, hem de BY Protokol Dergisi'ne teşekkür ederek, “Battalgazi Belediyesi olarak Türkiye'ye rol model olan hizmetler yaptık. Belediye başkanı seçildiği dönemin değil, ben nasıl yüzyılların, bin yılların yöneticisi olurumun vizyonu içerisinde olmalıdır” diyerek, Battalgazi Belediyesi'nin bu vizyon doğrultusunda hizmetlerini sürdürdüğünü kaydetti.