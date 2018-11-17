Gürkan, İzollularla biraraya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, katılımcı belediyeciliğin temel esasının şehri, şehrin değerleri ile yönetmek olduğunu söyledi.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Bugün İzollular Derneği'nde güzel bir akşam geçirdik. Ben öncelikle değerli başkanımız Hasan beyin şahsında tüm İzolu kardeşlerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün nezaket göstererek bize, ödüllenme anlamında plaket sunuyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlerde belediye olarak sivil toplum örgütlerine bakışımız, parti yönetmenliğinde belirtildiği gibi 5 temel ilke üzerinde yerel belediyecilik anlayışımızı yürütüyoruz. Bunların en başında ve vazgeçilmez olanı katılımcı belediyeciliktir. Buradaki amaçta, şehri yönetirken şehrin değerleriyle yönetimin esas alınmasıdır. Derneklerimizin, meslek kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturmaktadır. İzolu Derneği de bu anlamda bizim yol haritamızın oluşmasında önemli katkı sağlayan derneklerimizden bir tanesidir. Ben tekrar Hasan başkanımızın şahsında tüm İzolu kardeşlerimi kutluyorum ve tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İzollular Sosyal İletişim ve Birliktelik Derneği Başkanı Hasan Ayaz ise, Başkan Gürkan'ın sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemi bildiklerini belirterek, “Bütün Malatya sizin sivil toplum örgütlerine verdiğiniz desteği biliyor. Bizim derneğimize de vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Battalgazi bizim için çok önemli bir ilçemiz, İzolu kadar. Bunun sebebi de Battalgazi ilçemizin üç büyük mahallesinde İzolu hemşerilerimizin yoğunlukta yaşıyor olması. Ben yapmış olduğunuz bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzollular Sosyal İletişim ve Birliktelik Derneği Başkanı Hasan Ayaz, Battalgazi ilçesine yaptığı hizmetlerden dolayı Gürkan'a teşekkür plaketi verdi.