Gürkan Malatyalıların Bayramını kutladı

Vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Gürkan, “Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken, mükafat günü olan Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşattığımız, hoşgörü ve birlikteliğimizi ön plana çıkararak idrak ettiğimiz bayramlar, ihmal ettiğimiz sevdiklerimizin gönüllerini almak için de büyük bir fırsattır. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alıp, çocuklarımızı sevindirirken yetimleri, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizi de unutmamak gerekir. Ayrıca her biri birer kahraman olan şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuz gereği, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmek, acılarına ortak olmak ve hüzünlerini paylaşmak da en önemli görevimizdir. Aynı şekilde, bayram ziyareti için yola çıkan tüm hemşehrilerimden, trafik kurallarına uymalarını, sevinç günü olan bayramların keder gününe dönmemesi için dikkatli şekilde araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, bu güzel günlerin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum. Tek bayrak altında, tek vatan toprağında, tek millet olarak devletimize sahip çıktığımız huzur dolu günlerde nice bayramlar yaşamak dileğiyle Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.