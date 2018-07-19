Gürkan mefruşat sergisinin açılışına katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Usta Öğreticiler Derneği yönetimi ve üyeleri ile birlikte Battalgazi Şehit Oğuzhan Eğitim Merkezi Salonu’nda Usta Öğreticiler Derneği tarafından düzenlenen serginin açılışına katıldı.

Burada konuşan Gürkan, usta öğreticilerinin önemine dikkat çekerek, “Demokrasinin kurumsallaşması ve ülkemizde aidiyet oluşumunun oluşması ve de temsil ettikleri birimlerin ya da üyelerin hak ve hukukunun korunması noktasında bu tür derneklerin, meslek örgütlerinin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kısaca sosyal taraflar diye tarif ettiğimiz kuruluşların olması gerekir. Bu anlamda bu Usta Öğreticiler Derneğinin Malatya’da kurulmuş olması önemli bir adımdır. Hakikaten Halk Eğitim Merkezi ile istişareler ve koordinasyonlu çalışın. Usta öğreticilerimizin zaman zaman biz kendi sergilerine gittiğimizde, iş yerlerinin çalışma koşullarının gittiğimizde oradaki sıkıntıları bizzat görüp yaşayanlardan bir tanesiyim. Ben Milli Eğitimden gelen biri olarak o çalıştığımız süre içerisinde bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını görüp, bilen biriyim. Bu çalışmalar esnasında, o çocuklarımız, usta öğreticilerimiz kendi eğitecekleri insanların sayısını bulmaları noktasında gayret göstermeleri, çalışacakları yeri, atölyelerin kendileri tarafından bulunmuş olması gibi işlemler baya sıkıntıya sokuyor. Bizlerde belediye olarak ve yerel yönetimler olarak bu arkadaşlarımızın bu sıkıntılarını giderme noktasında Belediyemize ait binalar olsun, kurumlar olsun ve belediyemizin imkanları dahilinde gerekirse kiralama veya da sözlü telkinle verilmesi hususunda bu gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Şuanda da bizim Battalgazi Belediyesi’nin belirli kültür merkezlerinde, Halk Eğitim kurslarında usta öğreticilerimiz hakikaten güzel hizmetler veriyor. Bu hizmetler noktasında İŞKUR müdürümüz gerek İl, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz gerekli gayreti gösteriyor. Neticede yaygın eğitim kurumları olarak tabir ettiğimiz usta öğreticilerimiz ve Halk Eğitim bünyesinde çalışan diğer usta öğreticiler hakikaten memlekette okul dışında kalmış, eğitim imkanı bulamamış insanlara böyle bir eğitim vermeleri, onların hayata hazırlamaları ve kendilerine, ailelerine ve çocuklarına, vatanına, milletine ve bayrağına hayırlı insanlar yetiştirilmesi noktasındaki göstermiş oldukları gayretlerden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Her gittiğimiz kursta da aynı Milli Eğitim formasyonunda olduğu gibi Atatürk resimleri, Gençliğe Hitabesi’nden, İstiklal Marşı’nda ve milli değerlerimize gösterilmesi gereken hassasiyetler noktasında azami gayreti gösteriyorlar. Bunun yanında, onları hayata hazırlaması noktasında da usta öğretici olarak onlara destek oluyorlar. Bu anlamada bütün usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum, ellerine sağlık diyorum, hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.