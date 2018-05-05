Gürkan öğrencilerle bir araya geldi

Hanımınçiftliği İlkokulu tarafından yürütülen ‘Okumak Yaşamaktır’ projesinde yer alan Projenin Malatya Temsilcisi Esra Tursun, projede yer alan öğrenciler ve Hanımınçiftliği İlkokulu Müdürü Sedat Özkan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Burada konuşan Hanımın çiftliği İlkokulu Müdürü Sedat Özkan, proje hakkında bilgiler vererek, “Uluslar arası bir eğitim platformu olan Twinning platformuna katıldık. Fransa başta olmak üzere bu projemizi başarıyla yürütünce ‘Okumak yaşamaktır’ projesi ile Malatya temsilciliğini bize verdiler. Tabi ki bu ağır bir şeydi. Manevi desteğini net bir şekilde gördük. Ve bu projede de en çok teşekkür edeceğimiz kurum kim derseniz siz olduğunuz için ziyaret etmek istedik. Battalgazi Belediyesi çok destek verdi. Okumanın önemini ve kültürel değerlerimize katkısı var. Biz sadece okumakla ilgili bir algı değil, aynı zamanda da Battalgazi’mizin turistik yerlerinde Ulu Camimiz olsun, Arslantepe höyüğü olsun, Çınar Parkımız gibi yerlerde fotoğraf çektik. İnşallah 28-29 Mayıs’ta ulusal ve uluslar arası anlamda aynı an, aynı gün yani açılışı yapılacak. AVM’de bu fotoğraflarımızın Battalgazi’yi temsilen tabi sizlerin desteği ile ki olmasaydı yapamazdık. Sergimizi açıp projemizi sonlandıracağız” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise okumanın ve ‘Okumak Yaşamaktır’ projesinin önemine dikkat çekerek, “Okumayla ilgili göstermiş olduğunuz çaba ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabi önemli olan Milli eğitimin temel amaçlarından da ifade edildiği gibi öğrencilerimizin iyi bir yurttaş, iyi bir vatandaş, kendisine, ailesine toplumuna, çevresine, milletine, ülkesine ve insanlığa yararlı bir birey olarak yetiştirmektir. Bunun yolu da okumadan geçer. Okuduğunu anlayacak, anladığını ifade edecek, ifade ettiğini de kendi hayatına tatbik edecek, işte o zaman eğitim amacına ulaşmış olur diye düşünüyorum. Çocuklarımıza da göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı sizleri kutluyorum. Her türlü kitapları okumaları, özellikle teşvik etmek noktasında da gayret etmek lazım. Seviyelerine uygun kitapları öncelikle tercih edip daha sonra her kademede ve aşamada kendi seviyelerine uygun kitapları okumaları, hayata okul sıralarında hazırlanmaları en temel unsurdur” diye konuştu.