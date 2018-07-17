Toy, ‘Askıda Gazete’ projesine desteklerinden dolayı Gürkan’a teşekkür plaketi verdi.

YEŞİL-DER tarafından dezavantajlı grupların gazete okuyabilmeleri için başlattığı ‘Askıda Gazete’ projesine desteklerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden YEŞİL-DER Başkanı Mümtaz Toy, projenin amacı ile ilgili bilgiler vererek, “YEŞİL-DER olarak sosyal sorumluluk projesi hazırladık ‘Askıda Gazete’ diye. Başkanımız ve değerli insanlarımızın katkısıyla gazeteleri dezavantajlı gruplara ulaştırdık. Onlarında gazete okumalarına katkıda bulunduk” diyerek, projeye katkılarından dolayı Gürkan’a teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, dezavantajlı gruplara gazetelerin ulaştırılmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu hadisenin bu anlamda ön ayak olduğu, önderlik ettiği için Mümtaz beye çok teşekkür ederim. Netice itibariyle insan okuması, bilinçlenmesi, toplumsal hadiselere duyarlı hale gelmesi de basın mensuplarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin bu tür çalışmaları ile mümkün. Bu çalışmaların en güzelini Mümtaz kardeşimiz hem sivil toplum örgütü olarak, bir yönetici olması hasebiyle, hem de basın mensubu olması hasebiyle gerçekleştirmiştir, kendilerine teşekkür ediyorum. Gerek Büyükşehir Gazetesinde yapmış olduğu çalışmalarla, gerek sivil toplum örgütü olarak aktif faaliyetlerinden dolayı kendisinin şahsında tüm yönetim kurulunu da kutluyorum ve tebrik ediyorum. Netice itibariyle bizler de yol haritamızın belirlenmesi, yol pusulamızın oluşmasında sivil toplum örgütleri olsun, basın mensupları olsun, onlarla yakın ilişki ve temas içerisindeyiz ve aynı zaman da bilgi alış verişi içindeyiz” diye konuştu.