Gürkan’dan Arslantepe değerlendirmesi

Dr. Marcella Frangipane ve Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, Arslantepe Höyüğü’nün artık UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alması gerektiğini söyledi.

Arslantepe Höyüğü’nde yapılacak olan kazı çalışmaları dolayısıyla Malatya’ya gelen Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, beraberinde Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Arslantepe Höyüğü ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği görüşmede konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü’nin artık UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu medeniyeti sadece Malatya, Battalgazi ve Türkiye ölçeğinde sınırlandırılıp, hapsetmemizde doğru değil. Arslantepe höyüğünün artık dünya kültürel mirası listesinin içinde olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu konuda bizler belediye olarak Kültür Bakanlığımız ve Kültür Müdürlüğümüz ile kazı ekibinin başkanı Marcella hanımın, diğer yol arkadaşları ile birlikte buranın alan planını yapılmasında, alan yönetiminin oluşmasında, bunlar ile ilgili dokümanların ilgili yabancı dillere çevrilmesi, onları kitapçık haline getirilmesi ve bakanlığa müracaat etme aşama sürecini geçirdik. Burası bildiğiniz gibi kültür mirasımız olan Arslantepe Höyüğü UNESCO kültürel miras listesinin aday listesinde yer alıyordu, biz bunun asıl listeye geçmesi için hep birlikte gayreti içerisindeyiz. Bize düşen ilgili dokümanları hazırlayıp Kültür Bakanlığına sunduk” ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer aldığına dikkat çeken Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde Göbeklitepe’nin kültürel miras listesinin aday listesinden kalıcı listesine alınması ve bu süreç içerisinde her halde Ekim veya Kasım gibi döneminde de yine bu höyük ile ilgili, yaşanmış medeniyetlerle ilgili bir öneri daha çıkacak, tek öneri kabul ediliyor bildiğim kadarıyla. Biz o tek önerinin sadece Arslantepe’nin olmasını istiyoruz. Bu konuda Marcella Hanımın, kazı ekip başkanımızın, müzedeki yetkili arkadaşlarımızın, Kültür İl Müdürümüzün ve bizim Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. Gerekli diplomatik anlamda ki kulis faaliyetlerinin de diğer bölümde yürütülerek biran evvel dünya kültürel miras listesine girmesi ve Malatya’daki bu medeniyet merkezi olan Arslantepe’nin sadece Türkiye’de değil, dünya insanlarının ortak malı ve mirası olduğunu, bunları bütün dünyaya tanıtılabilme noktasında elimizden gelen bütün gayreti takım halinde yapıyoruz. Biz, en kısa süre içinde Arslantepe’nin taçlandırılması için el ele vererek bunu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Marcella Hanımın da burada olması Malatya için bir şanstır” şeklinde konuştu.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ise, Arslantepe Höyüğü’ndeki saraya dikkat çekerek, “Dünyada ki ilk saray ve koruma çok iyi. Böyle büyük ve böyle bir korumanın dünyada başka bir örneği yok” dedi. Marcella, “Burası artık benim evim gibi. Buraya geldiğimde evime geldiğim gibi hissediyorum. Arslantepe kazısında çalışan işçilerle de artık bir aile gibi olduk. Çok rahat çalışıyoruz. Arslantepe’de çok önemli buluntuları elde ettik. Dünyada ki ilk saray ve koruma çok iyi. Böyle büyük ve monumento bir saray, böyle bir korumanın dünyada başka bir örneği yok. Bunun için ben Arslantepe’nin UNESCO Kültür Mirası olmasını çok istiyorum. Çok güzel sonuçlar rahat çalışmaktan dolayı elde ediliyor. Bir ekip çalışması var. Bu ekipte yabancılar var, Türkler var. Hep birlikte bir aile gibi çalışıyoruz. Bu ekip çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben hayatımı burada geçirdim. Bu kazı çalışmalarına ben çok genç yaşlarımda başladım. Her yıl geliyorum. Sonuçlar elbette önemli ama daha önemlisi burada bir ekip çalışmasının olmasıdır. Çünkü Arslantepe benim hayatım” dedi.

Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman da, “Ömrünün 41 yılını Malatya için adamış ve dünya mirasına bizim Arslantepe’nin girmesi için büyük bir çaba gösterdi. Bizlerde bakanlık olarak 2016 yılında Battalgazi Belediyesi ile yapmış olduğumuz bir protokol var. Bu protokol gereği ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Şuan geçici listede olan Arslantepe höyüğünü biran önce asıl listeye almak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bundan dolayı da Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. 2019’un Şubat ayında dosyalar teslim edilecek. Güzel bir sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Sabriye Karahan Parlak da, “Ben de buraya Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bakanlık temsilcisi olarak katıldım ve bundan çok mutluyum. Özellikle Marcella Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni sıcak karşıladılar. Ayrıca Battalgazi Belediye Başkanımız ve Kültür Müdürümüzde aynı şekilde sıcak bir karşılama yaptılar. Sizlerde teşekkür ediyorum. Bu arada çok önemli bir yer Arslantepe. Burada çalışmak benim için onur verici. Hem de güzel bir okul aynı zamanda çok öğreneceğim şeylerde olacak. Güzel geçeceğine inanıyorum. Ayrıca inşallah en kısa zamanda da UNESCO’da geçip, hak ettiği yere de ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.