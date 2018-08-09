Gürkan’dan Eksilmez’e ziyaret

Başkan Gürkan, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu bina İnşallah güzel hizmetlere vesile olur” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez ile bir araya geldi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Çok güzel bir oturum olmuş. Bu bina İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Bu binamızın başta Malatya’mıza ve gümrük camiamıza ve burada çalışanlara, başta müdüre hanım olmak üzere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, kendilerinin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz ve çalışmalarında da memnunuz. Sonuç odaklı, problem çözücü mantığı içerisinde hareket eden ve toplumda insanların işinin kolaylaştırma noktasında gayret ve performans gösteren, personel yapısını o anlamda dizayn eden örnek teşkil edecek güzel çalışmalar yapıyor” dedi.

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımıza ziyaretinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Güzel düşünceleri, güzel temennileri her zaman yüzümüze ve bu ortamda da söylüyorlar, buda bizi motive ediyor. Yeni binamızın Malatya’ya ülkemize ve kurumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.