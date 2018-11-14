Gürkan'dan istişare vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve dernek yöneticileri ile istişarede bulundu.

Burada konuşan Başkan Gürkan, katılımcı belediyeciliğin temelinde sosyal taraflarla istişare kültürü yattığını belirterek, “Bizim belediye olarak sivil toplum örgütlerine, derneklerimize, meslek kuruluşlarımıza bakış açımız, belediyemizin ilkelerinden olmazsa olmazdan bir tanesi katılımcı belediyeciliktir. Bizim belediyemiz 5 tane temel ilke üzerinde çalışmaktadır. Bunlar katılımcı belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevrenin korunması ve yeşilin korunması ile ilgili ilkemiz ve diğer bir ilkemizde hizmet belediyeciliği. En birinci ilkemizde katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyeciliğin temel amacı da sivil toplum örgütleri olsun, dernekler olsun, meslek kuruluşları olsun, kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun, onlarla şehrin geleceğini tanzim etmektir. Şehrin erdemli ve faziletli şehir olması için o şehrin değerleriyle şehir yönetilirse, o zaman o şehir anlamlı, kimlikli ve hafızalı olur düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bizlerde şimdiye kadar gerek sivil toplum örgütleri olsun, gerek sendikalar olsun, gerek meslek kuruluşları olsun, öğrenci dernekleri olsun, gerek İHH olsun, gerek diğer sivil toplum kuruluşları olsun, bunlarla belediyemiz yakın çalışma içerisinde olmuştur ve bunun neticesi itibariyle eğer Battalgazi Belediyesi bugün başarı grafiği ve başarı hikayesi yazmışsa bunun temelinde istişare mantığı yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat ise, “UDEF ülkemize gelen uluslararası öğrencilere hitap eden bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizde dünyanın her tarafından öğrenci var. Malatya'mızda 58 ülkeden 1300 aşkın uluslararası öğrenci üniversitede eğitim alıyorlar. Tabi öğrencinin birinci yuvası üniversite ise, asıl yuvası şehir. Dolayısıyla belediyesiyle, sivil toplum kuruluşu ile, üniversitesiyle, devlet kurumlarıyla öğrenciye sahip çıkmak. Onun Malatya ve Türkiye'de kendi evinde hissetmesi şeklinde ülkemizde adaptasyonunu sağlamak hepimizin ortak görevi. UDEF bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu. Belediye başkanımızın her zaman desteğini alıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada daha güzel çalışmaları beraber yapacağız” dedi.

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin de, “Her an rahatlıkla girebildiğimiz, konuşa bildiğimiz ve istişarede bulunabildiğimiz bir ortam. Bugün UDEF federasyonu genel başkanımızı Malatya'mızda misafir olması vesilesiyle buraya geldik ve uluslararası öğrenci çalışmalarını istişare ediyoruz. Başkanımızın da belirttiği gibi Malatya'mızda 1300 civarında misafir öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle ilgili yapacağımız çalışmalarımız var. Çalışmalarda neler yapabiliriz bunu istişare ediyoruz. Başkanımızla her zaman vermiş olduğu desteği bundan sonrada vereceğini biliyoruz” diye konuştu.