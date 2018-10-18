Gürkan'dan Turgut Özal Üniversitesi'ne destek sözü

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehir üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan Turgut Özal Üniversitesi'ne her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, rektör yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra kampüs içerisinde bulunan yolların yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüsü içerisinde yoğun bir çalışma yapıldığını belirterek, “Rektörümüz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü olarak göreve başladıktan sonra birkaç kere kendilerini ziyaret ettim. Bugünde Belediyemiz ve Üniversitemiz arasında ortaklaşa yapmış olduğumuz çevre düzenlemelerini bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla sayın rektörümüz ile buradayız. Gerek Park Bahçeler Müdürlüğümüz olsun, gerek Fen İşleri Müdürlüğümüz olsun burayı güzel bir üniversite yapmak üzere gayret göstermişler. Ben her iki ekibimize de teşekkür ediyorum. Bana buraya gelmeden önce rakamsal anlamda verilen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 2 milyon lira civarında bir rakama tekamül ediyor şu ana kadarki harcamalar. Bu da üniversitemize hayırlı olsun diyoruz. Biliyorsunuz geçmiş dönemde burada iki üniversite vardı. Biri Şahabe-i Kübra diğeri ise Şahabe-i Sur'a medresesi olarak anılırdı. Şu anda da Battalgazi'mizde iki üniversitemiz var. Birisi ikinci Cumhurbaşkanımız olan İnönü Üniversitemiz, bir tanesi ise 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Üniversitemiz adına açılmıştır. Çiçeği burnunda bir rektörümüz var. Rektörümüz buradaki çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütüyor. Bundan sonraki süreçte bizler ve diğer yönetimler olsun, diğer kamu kuruluşları olsun, ortak paydaşlar olarak yani Özal'ın şahsına ve geçmişteki Şahabe-i Sur'a medresesine yaraşır bir üniversite olması noktasında, ilim merkezi olması noktasında büyük gayret göstereceğine inanıyorum. Buraya her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehir üniversitesi, şehrin değerleriyle bütünleşen anlamındadır” ifadesinin altını çizen Başkan Gürkan, “Şehrin gelenek ve göreneklerini, inançlarını önemseyen, şehri bilimsel anlamda değiştirip dönüştürürken de bilimsel anlamda bu değerlere sadık kalarak değişim dönüşümü sağlayan bir üniversite anlamındadır Şehir Üniversitesi. Yoksa şehrin ortasında olan bir üniversite anlamını taşımaz. Bunun da altını çizerek belirtmek isterim. Bu üniversitemiz memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, kendisinin rektör olarak atandığı ilk günden itibaren Başkan Gürkan'ın hep desteklerini gördüklerini belirterek, “Başkanımız, ilk atandığım günden itibaren her anlamda hiç yalnız bırakmadınız. Özellikle bu ekonomik dar boğazın içerisinde. Şu etrafın çevre düzenlemesinden tutunda, yollarımızın yapılması ile binayı yeniden canlandırdık. Biz, Şehir üniversitesi misyonu ile yola çıktık. Şehir Hastanesi, Şehir Üniversitesi'nin anlamı bir nevi şehre hizmete eden belki bir iletişim merkezi olabilir, belki başka Kampüslerimizde olabilir. Burası bir Tarım Kampüsü. Tarım Kampüsü olması şöyle; içerisinde tarım ürünlerinin yetiştirildiği, ürün geliştirme merkezlerinin bulunduğu, diğer taraftan kayısından tutunda, diğer tarımsal öz kaynaklarımızı bilimle buluşturup, yerel yönetimdeki yöneticilerimizin destekleriyle biz, geleceğe öğrencilerimizin üretmiş olduğu ürünlerle hem üniversitemizi, hem şehrimizi, hem uluslararası bölge ve alanda yaptığımız çalışmaları anlatmak için yola çıktık. Önümüzdeki günlerde uluslararası bizim bir temsilcilik var, orada gidip Battalgazi yöresinde başlamış, bu bölgeden çıkıp diğer yerleşim yerleriyle desteklenecek bir şehir üniversitesinin Malatya'ya kazandırılması konusunda tekraren emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü burası benim değil, burası hepimizin ve sizin. Burası sizlerin eseri. Sizlerin yapmış olduğu esere sadece biz şuan birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Yarın bulunacak tüm arkadaşlarımızın da burada huzurla mutlu bir şekilde hem eğitim görüp, hem çalışıp, hem de aynı zamanda geleceğe bir eser bırakmanın ayrı bir huzurunu yaşıyoruz. Allah razı olsun her zaman yanımızda bir abi olarak desteğinizi verdiniz. Bundan sonraki süreçte de inşallah desteklerinizin devamını bekliyoruz” diye konuştu.