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13 Haziran 2018 18:12

Gürkan’ın Ramazan Bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan’ın Ramazan Bayramı mesajı

13 Haziran 2018 18:12


Başkan Gürkan, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik ederken, bayram dolayısıyla yola çıkacak araç sürücülerine ise, trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Gürkan mesajında, “Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşattığımız, hoşgörü ve birlikteliğimizi ön plana çıkararak idrak ettiğimiz bayramlar, ihmal ettiğimiz sevdiklerimizin gönüllerini almak için de büyük bir fırsattır. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alıp, çocuklarımızı sevindirirken yetimleri, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizi de unutmamak gerekir. Ayrıca şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuz gereği, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmek, acılarına ortak olmak ve hüzünlerini paylaşmak da en önemli görevimizdir. Aynı şekilde, bayram ziyareti için yola çıkan tüm hemşehrilerimden, trafik kurallarına uymalarını, sevinç günü olan bayramların keder gününe dönmemesi için dikkatli şekilde araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, bu güzel günlerin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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