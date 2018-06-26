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26 Haziran 2018 16:48

Güvenlik - İş Sendikası’ndan MHP’ye ziyaret

Güvenlik İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Güvenlik - İş Sendikası’ndan MHP’ye ziyaret

26 Haziran 2018 16:48


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Avşar 26 Haziran Özel Güvenlik Gününü kutlayarak “Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla görev alanlarında aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir görev anlayışı ile hizmet eden tüm Özel Güvenlik Görevlisi arkadaşlarımızın 26 Haziran Özel Güvenlik Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Güvenlik İş Sendika temsilcisi Çetin Tatar ise MHP’nin Malatya’da 16 yıl aradan sonra milletvekili çıkarmasının büyük başarı olduğunu dile getirdi. MHP İl Başkanı Avşar’ın göreve geldiği günden bu güne kadar kentteki tüm STK’lar ve sendikalar ile istişare halinde olduğunu belirten Çatar, “Muhtarlar, dernekler ve sendikaların tüm sorunları ile yakından ilgilenmesi ve bizlerin daima yanında olmasının yanı sıra dik duruşu ve olaylara anında müdahale etmesi başarının gelmesine sebep olmuştur” şeklinde konuştu.


14 yıl önce hizmete başlayan özel güvenlik görevlisi mesleğinin toplumsallaşan bir meslek haline geldiğini belirten Tatar, “26 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası’nı, Güvenlik-İş Sendikası olarak ülkemizin 81 ilinde kutlayarak, Özel Güvenlik Görevlilerinin sesini her alandan haykıracağız. Özel Güvenlik Görevlileri de 13 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Genel kolluk kuvvetlerimiz ve Polis teşkilatımız ile birlikte omuz omuza görev yapmaktadırlar, bu yüzden görevleri başında hayatını kaybedenler kanunlar nezdinde ‘şehit’, yaralananlar ise ‘gazi’ sayılmalıdırlar. Bu yıl ikincisini kutladığımız bu özel günümüzde “Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme’’ sloganımızı tüm kamuoyu ile paylaşma fırsatını kullanacağız” diye konuştu.




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