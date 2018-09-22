Güvenlik korucularından ziyaretler

İlk olarak ilçeye yeni atanan Kaymakam Abdullah Şahin'i makamında ziyaret eden dernek yönetimi, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Şahin, burada yaptığı konuşmada güvenlik korucularına her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirerek her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını söyledi.

Dernek Başkan Molon ve yönetimi daha sonra Arguvan ilçesine yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yusuf Soy' u da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. İl Jandarma ziyaretinin ardından Arguvan ilçesindeki Şehit Güvenlik Korucuları aileleri ve mezarları ziyaret edildi. Burada konuşan dernek başkanı Ali Molon, “Bu şanlı davaya omuz veren herkes bizim için kutsaldır. Ancak şehitlerimiz bizim onurumuzdur, bizlere bu vatanı emanet edenlerin emanetine vefa göstermeliyiz, gerektiğinde bu emanetlere her türlü fedakarlığı yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Ziyaretlere katılan Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yusuf Soy ise güvenlik korucularının kendileri için önemli olduğunu kaydederek “Korucularımız ile biz büyük bir aileyiz. Bugünde ailemiz fertlerimizden şehit olan kardeşlerimizin emanetlerini ziyarete geldik. Bu vesileyle şehit olan güvenlik korucuları kardeşlerime Allah'tan Rahmet geride kalanlara başsağlığı diyorum” diye konuştu.