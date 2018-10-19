Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden çöp toplama etkinliği

Düzenlenen Etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Server Acim, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Şen, Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan, Öğretim Görevlisi Orçun Akgün, Öğretim Görevlisi Hayri Akbudak, Öğretim Görevlisi Zafer Kılınçer, Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü öğrencileri katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, burada yaptığı konuşmada Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ile öğrencileri tarafından organize edilen etkinliğin önemine vurgu yaparak, bu tür örnek oluşturacak faaliyetlerin diğer tüm fakültelere de yayılması gerektiğini söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Şen ise öğrencilerden gelen talep doğrultusunda çöp toplama etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek amaçlarının sosyal farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Öğrencilerin ortak kullandıkları alanların temiz tutulması noktasında daha duyarlı olunması gerektiğini dile getiren Şen, “Bu etkinlik fakültemizin öğrencilerinden bize gelen bir talepti. Şuanda bulunduğumuz bölgeyi daha iyi şartlarda kullanmak istediklerini söylediler. Fakültemizde ortak kullanılan alanda sosyal farkındalık oluşturmak istedikleri belirttiler. Örneğin, öğrencilerimiz içtiği bir kahvenin bardağını veya içilen sigara izmaritini nasılsa bunu toplayan birisi var diyerek yere atmamalı. Bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirerek ve bir farkındalık oluşturmayı düşündük.” şeklinde konuştu. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Melek Yıldız'da ders arasında çevredeki sigara izmaritlerinin dikkatlerini çektiğini belirterek “Biz burayı sigara içen, içmeyen herkes ile beraber temizlesek, en azından yere çöp atan olursa çöp kutusuna atsan daha iyi olur diyebilecek bilinçte olabilsek dedik. Hocalarımız da bu fikri beğendi ve destekledi. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunduk, buraya gelen tüm arkadaşlarımız çöp toplayacaklarını bilerek geldi dolayısıyla gönüllü oldu.” diye konuştu.