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18 Haziran 2017 14:30

Güzelyurt’ta 7 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Güzelyurt’ta asfalt çalışmalarını tamamladı.

Güzelyurt’ta 7 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı

18 Haziran 2017 14:30


Güzelyurt mahallesinin ulaşım problemlerinin tamamını ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, mahallede toplam 7 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Yapılan asfalt çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten Güzelyurtlular, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Güzelyurt’un bütün sokaklarının asfaltlandığını ifade eden vatandaşlar, yolların pırıl pırıl olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesinde daha önce de Girmana, Molla İbrahim, Yağca, Haydaroğlu ve Dumlu mahallelerinde toplam 8.5 kilometrelik asfalt çalışması yapmıştı.


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.




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