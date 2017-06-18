Güzelyurt’ta 7 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı

Güzelyurt mahallesinin ulaşım problemlerinin tamamını ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, mahallede toplam 7 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Yapılan asfalt çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten Güzelyurtlular, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Güzelyurt’un bütün sokaklarının asfaltlandığını ifade eden vatandaşlar, yolların pırıl pırıl olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesinde daha önce de Girmana, Molla İbrahim, Yağca, Haydaroğlu ve Dumlu mahallelerinde toplam 8.5 kilometrelik asfalt çalışması yapmıştı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.