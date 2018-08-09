Hacı adayları salavatlarla, dualarla uğurladı

Düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Hac ibadetlerini yerine getirmek için Suudi Arabistan`a gidecek hacı adayları için Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında uğurlama töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Binası yanında gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Genel Sekreteri Metin Torun, Başkan Danışmanı Mehmet Güner, İl Müftüsü Ümit Çimen, Hacılar ile yakınları katıldı. Kutsal yoluculuğa çıkan Hacılara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanya paketi takdim edildi. Belediye yanında gerçekleşen törende İl Müftüsü Ümit Çimen kısa bir konuşma yaptı. Hacı adayların mukaddes bir yolculuğa çıktığını belirten Çimen, hac farizasını yerine getirirken yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Hacı adayları daha sonra salavatlarla ve dualarla uğurladı.

En küçük hacı adayı Malatya’dan

Hacı adayları ve yakınları mutluluk gözyaşları döktüler. Hacı adayı Necla İstek, “Çok mutluyum. Bu duygu anlatılmaz, bunu tarif edemem imkansız. Allah isteyen herkese nasip etsin” dedi. İstek’in yakınları da “Hem sevinci hem de mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın” ifadelerini kullandılar.

Bir başka hacı adayı Hasan İlhan ise “Orayı gidip yaşayacağız ki görelim gerçekten oranın atmosferi bambaşka. Ben daha önce o duyguyu tattım rabbim herkese nasip etsin. O erişilmez bir yer. Bütün Müminler gider inşallah” şeklinde konuştu.

En genç hacı adayı ise bu yıl Malatya’dan yola çıkıyor. Yasemin Hayta, “Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. 6 aylık kızım, ben, eşim ve görümcem ile gideceğiz. Anlatılmaz tarifi mümkün değil. Ancak yaşanılır.” diye konuştu. 6 aylık Meryem Sena bebek, annesi, babası ve halası ile kutsal toprakların yolunu tuttu.