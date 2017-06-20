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20 Haziran 2017 15:31

Hacı Derviş Mahallesi sakinleri iftarda bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan Hacı Derviş Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verdi.

Hacı Derviş Mahallesi sakinleri iftarda bir araya geldi

20 Haziran 2017 15:31


İftar programında bir konuşma yapan Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan Ramazan ayının önemine değinerek, “Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin bir kat daha pekiştiği, Ramazan ayı mübarek bir aydır. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Yüce kitabımız Kur’an,ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Allah bu aydan ahiretimiz için faydalanmayı bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.


Ilıcak Mahalle Konağında verilen iftara Milliyetçi Hareket Partisi Darende Başkanı Hasan Şentürk, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Ruhi Benli ve mahalle sakinleri katıldı.




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