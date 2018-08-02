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02 Ağustos 2018 20:24

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

02 Ağustos 2018 20:24


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan E. A. yönetimindeki 34 EZ 444 plakalı otomobil ile M. Ş. İdaresindeki 34 UPF 42 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan B. A. ile S. A. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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