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Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Malatya’da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Fahri Kayahan Bulvarı istikametinden gelerek kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 44 KV 340 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü S.K. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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