Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Akçadağ ilçesine bağlaı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Miraç Gönültaş idaresindeki 44 PH 281 plakalı hafif ticari araç Fatih - Yalınbudak Mahalle yolunda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, sürücü Miraç Gönültaş ile yanında bulunan Metehan Gönültaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.