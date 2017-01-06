Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 12:29

Halep için çorap kampanyası

Halep için çorap kampanyası

06 Ocak 2017 12:29

“Bir Ayak da Sen Isıt” sloganıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından başlatılan ve 3 bin çorabın toplandığı kampanya 20 Ocak’a kadar sürecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için çorap kampanyası başlatıldı. “Bir Ayak da Sen Isıt” sloganıyla başlatılan kampanyaya Kernek Külliyesindeki eğitim ve sanat atölyelerine devam eden öğrenci ile kursiyerler büyük ilgi gösteriyor.
“3 bine yakın çorap temin edildi”
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Halep’in durumunun göz önünde olduğuna işaret ederek, “Kernek Külliyesindeki kursiyerlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, Cami cemaati, Bir Ayak da Sen Isıt sloganıyla çorap kampanyası başlattılar. Şu anda 3 bine yakın çorap temin edildi. 20 Ocak’a kadar devam edecek kampanyayla inşallah daha çok katkı yapılır. Herkes kendi bölgesinde bu anlamdaki çalışmalara destek verirse inşallah Halepli, Suriyeli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını da belli ölçüde gidermiş oluruz” diye konuştu.
Daha önce Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesinde Halep için atkı, bere, şal üretimine başlandığını anımsatan Gençay, “Kernek Külliyemizde de inşaallah çorap kampanyasıyla destek oluyoruz. Rabbim, yapılan yardımların hem yerine ulaştırılmasına yardımcı olsun hem de hayır yapanların hayırlarını kabul etsin diyor, herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç