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23 Aralık 2016 17:15

Halep’e 40 ton insani yardım malzemesi gönderildi

Halep’e 40 ton insani yardım malzemesi gönderildi

23 Aralık 2016 17:15

Malatya Yardımeli Derneği başta Halep olmak üzere Suriye’de yaşanan insanlık dramından etkilenenlere 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasındaki fuar alanında düzenlenen törene, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman, İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu, Yardımeli Malatya Temsilcisi Nihat Karadeniz ile dernek temsilcileri katıldı. Törende konuşan Yardımeli Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Karadeniz, “Halep yıkılıyor. Halep ağlıyor. Halep dünya insanlığına S.O.S diyor. Halep’te kadın-çocuk-bebek-yaşlı katlediliyor. Halep’te hastaneler-okullar-pazar yerleri- camiler bombalanıyor. Halep zulme direniyor. Halep insanlık vicdanını bekliyor. Halep, bizleri, sizleri tüm insanlığı bu zulme dur demeye bekliyor. Halep Ortadoğu’nun müstesna bir şehri idi. Tarihi ile mimarisi ile doğası ile Kültürü ile İnsanları ile. Evet, güzelim Halep şehri artık tarih sayfalarında, fotoğraf albümlerinde hatıralarda kaldı. Zalimlerin Suriye’ye, Halep’e uyguladıkları zulüm ile başta Esad’ın Zalim ordusu, İşbirlikçileri ve yaşananlara seyirci kalan batı ülkeleri olmak üzere ırkçılar, mezhepçiler, insani ve ahlaki hiçbir kural tanımayan, insanlıktan nasibini alamamış katiller ve caniler. Halep’te Kadın Çocuk-Bebek-Yaşlı-Hasta-Engelli demeden ağır silahlar ile uçaklardan attıkları varil bombaları ile kimyasallar ile Halep’i ve Halep’te yaşayanları katlediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor” dedi.
Programa katılan İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu ise Malatya’dan Halep’e gönderilen yardıma şahit olduklarını kaydetti. İslamoğlu, “Bugün inşallah Halep’e girmek üzere Türkiye genelinde 42 TIR yola çıktı. Bu 2 TIR’da 42 TIR’dan 2’si. Yardımeli Derneğimiz organizasyonunda Halep’teki mağdurlara, mazlumlara, yetimlere, öksüzlere, dullara küçük bir katkı olur mu diye düşünüldü. Ve inşallah bu TIR’lar aslında malzeme taşımıyor. Gönüllerimizi taşıyor. Sorumluluklarımızı taşıyor. Vicdanlarımızı taşıyor. Ve bir parça da sevgilerimizi taşıyor. Yeter mi, yetmez. Yetmez ama ‘elimizden geleni yapmaya çalıştık’ demenin fiili ifadesi. Bunlar duadır. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.



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