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31 Mayıs 2018 16:28

Halide Abacı vefat etti

Malatya Barosu eski Başkanı Mehmet Abacı’nın eşi Halide Abacı 89 yaşında hayatını kaybetti.

Halide Abacı vefat etti

31 Mayıs 2018 16:28


Kocaeli İzmit’te tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat eden Eğitimci-Yazar Halide Abacı (89) , İzmit Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda defin edildi.


Malatya Barosu eski Başkanlarından, Avukat merhum Mehmet Hayrettin Abacı’nın eşi olan Halide Abacı, Malatya’da uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olup Kocaeli İzmit’te çocuklarının yanında yaşıyordu. Kitapları da bulunan Halide Abacı’nın eşi Mehmet Hayrettin Abacı da, 2 Mart 2017’de İzmit’te vefat etmişti.




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