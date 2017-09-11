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11 Eylül 2017 14:19

Halk Eğitim Merkezinde yediden yetmişe herkese eğitim veriliyor

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde yediden yetmişe toplumun her kesimine eğitim veriliyor.

Halk Eğitim Merkezinde yediden yetmişe herkese eğitim veriliyor

11 Eylül 2017 14:19


Kadınlar, gençler, engelliler ve göçmenler Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezindeki birbirinden farklı kurslarla kişisel veya mesleki gelişim imkanı buluyor. Merkezde, bilgisayar, muhasebe, programcılık, İngilizce, hasta kabul işlemleri, kalorifercilik, gibi meslek edindirme kursları, resim, müzik, diksiyon, satranç, Kur’an-ı Kerim, işaret dili ve çeşitli spor branşları gibi kişisel gelişim kursları başta olmak üzere yüzlerce kurs seçeneği sunuluyor.


Geleneksel meslekleri yaşatılıyor


Türk Kültürünün yapı taşları olan sanat dalları ve geleneksel meslekler de halk eğitim merkezinde hayat buluyor. Ebru, tezhip, hüsn-i hat, ahşap oymacılığı ve çeşitli yörelere ait halk oyunlarına yönelik kursları Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde veriliyor.


Her zaman, her yerde eğitim


Yılın her anı kapıları açık olan Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi, hem kendi binasında hem de Battalgazi’nin en ücra köşelerinde her zaman her yerde eğitim sloganıyla hizmete devam edecek.




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