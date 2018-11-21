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Halk Eğitim Merkezindeki kursiyeler Malatya'yı gezdi

Arguvan Kaymakamlığı koordinesinde Arguvan Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının katkılarıyla Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere yönelik gezi düzenlendi.


Gezinin ilk bölümünde kursiyerler öğle yemeğinde bir araya geldiler. Öğle yemeğinin akabinde Malatya Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan filmi izlediler. Gezinin son bölümünde kursiyerler Malatya Sanat Sokağını ziyaret ettiler.


Geziyle ilgili konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, bu organizasyonla farklı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamaya çalışarak kadınların sosyal kültürel etkinliklerdeki varlıklarını artırmayı ve bu yöndeki farkındalıklarını geliştirmeyi planladıklarını ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

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