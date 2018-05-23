Halkbank Bölge Müdürü Arslan’dan MTSO’ya ziyaret

Ziyarette Halkbank Bölge Müdürü Aziz Arslan, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde başarılar diledi. Arslan, başta Nefes Kredisi olmak üzere birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, Halkbank olarak KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkarların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi. Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sadıkoğlu ise, “Bildiğiniz gibi sanayiciler olarak yatırım, üretim, ihracat yapıyor ve istihdam sağlıyoruz. Böylelikle ülkenin geleceğine katkı sunuyoruz. Bu işleri yapabilmek için öncelikle öz kaynaklar ve daha sonra bankalardan ve finans kurumlarından istifade ediyoruz. Dolayısıyla, finans kurumları ve reel sektör her zaman birbirine ihtiyaç duymaktadır” şeklinde konuştu. Bankalar ve finans kurumları olmadan sanayi ve ticaretin, sanayi ve ticaret olmadan bankalar ve finans kurumlarının büyüyemeyeceğini ifade eden Sadıkoğlu, karşılıklı anlayış içerisinde ülkenin gelişip kalkınmasına destek sağlamanın son derece önemli olduğunu belirtti.