Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, banka yöneticileri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, istişarede bulundu.

Ziyarette Halkbank’ın iş camiası için güvenilir bir liman olduğunu ifade eden Malatya TSO Başkan Vekili Erel Karagöz, "Bildiğiniz gibi sanayiciler olarak yatırım yapıyoruz, üretim, ihracat yapıyoruz ve istihdam sağlıyoruz. Böylelikle ülkenin geleceğine katkı veriyoruz. Bu işleri yapabilmek için öncelikle öz kaynaklar daha sonra bankalardan ve finans kurumlarından kredi kullanarak bu katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, finans kurumları ve reel sektör her zaman birbirine ihtiyaç duymaktadır" şeklinde konuştu.

Bankalar ve finans kurumları olmadan sanayi ve ticaretin, sanayi ve ticaret olmadan bankalar ve finans kurumlarının büyüyemeyeceğini kaydeden Karagöz, karşılıklı anlayış içerisinde Türkiye’nin gelişip kalkınmasına destek sağlamanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Karagöz, “Halkbank Bölge Müdürlüğünün, Malatya’ya kazandırılması ve Organize Sanayi Bölgesi’ne Halkbank şubesi kısa bir süre de açacaklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise “Bu yıl bankamızın 80’inci yılını kutluyoruz. Halkbank 80 yıldır esnafla, KOBİ’lerle birlikte büyüdü. Esnafı büyütürken bir taraftan kendisi de büyüdü. Karşılıklı, bu ilişki bu sevda yıllarca devam etti, bugünlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da güçlü bir şekilde Halk Bank başta esnaf ve KOBİ’leri destekleme misyonuna bağlı kalarak güçlü şekilde faaliyetlerine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Malatya’da daha önemli adımlar atmak için Malatya’da bir yönetim organizasyonel değişikliğine giderek, Malatya’da bir bölge müdürlüğünü kurma kararını aldık. Bayramdan sonra bölge müdürlüğümüz kurulmak suretiyle yerel anlamda işler daha hızlanacak, dosyaların bekleme süresi kısalacak, tüccar, esnaf, sanayici ve müşteri ziyaretlerimiz çok daha sık yapılacak ve sıkıntılar yerinde dinlenecek. Malatya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bir banka şubesinin olmadığını öğrendik, hemen çalışmalara başlayıp Organize Sanayi Bölgesi’nde şubemizi de kısa bir süre sonra devreye sokacağız” şeklinde konuştu.

Son ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Arslan, şunları söyledi:

“Her ne kadar son dönemde döviz kurlarında ve faiz oranlarında bazı dalgalanmalar olsa da, seçim sonrası bunların yeniden bir dengeye gidip daha normalleşmeye geçeceğini ümit ediyoruz, böyle de olacaktır. Bu tür dalgalanmalar geçmişte de oldu ama her zaman yeni bir denge oluşturulup esnafımız, KOBİ’miz, iş dünyamız üretime, yatırıma devam etti ve tekrar finans piyasalarında istikrar sağlanmış oldu. Bu açıdan ümit var olacağız, hiçbir zaman geleceğe olumsuz bakmayacağız.”

Arslan, Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için üzerine düşen ne varsa imkanlarını sonuna kadar kullanıp, iş dünyasına, KOBİ’lere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Gelecek çok daha parlak olacaktır. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız. Tüm itibar operasyonlarına rağmen, tüm algı operasyonlarına rağmen milli bankamız Halk Bank güçlü bir şekilde ayakta, Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor, güçlü bir şekilde destek vermeye devam edecektir” diye konuştu.