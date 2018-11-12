Haluk Piyes ‘Minder Söyleşileri'nin konuğu oldu

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'da bulunan oyuncu ve yönetmen Haluk Piyes, ‘Minder Söyleşileri' çerçevesinde sevenleri ile bir araya geldi.

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü oyuncu Efe Erdal üstlendi. Büyük ilginin olduğu söyleşi programında sevenleriyle buluşma ve uzun uzun sohbet etme şansı bulan Piyes, toplumsal sorunlara değindi.

Kendi yaşamından ve kariyerinden örnekler veren başarılı oyuncu, Malatya'nın kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve Türkiye'deki ilk projesi olan "O da Beni Seviyor" filminin kentte çekildiğini ifade etti. Hayat felsefesini "Ne iş yaparsan yap, başka insanlara faydalı ol" şeklinde özetleyen Piyes, Köln Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladığını, ancak sonrasında sosyal faaliyetlere yöneldiğini, madde bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yaptığını anlattı. "Seven, sevdiğine sahip çıkar' düşüncesiyle hareket ettiğini söyleyen oyuncu, "Bizim en büyük aşımız sevgidir, bilhassa anne babalarımıza seni seviyorum demeyi ihmal etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Sanatçının en büyük görevinin topluma faydalı işler üretmek olduğunu ifade eden Piyes, piyasadaki bazı işleri ise “Sanatın topluma faydalı olması gerekiyor. Sanatçının açılımı da o toplumdaki problemleri, sıkıntıları projekte eden, anlatan, perdeye taşıyan insandır. Bizim devirde bu biraz azaldı. Küfürler, orasını burasını kaşıyan tiplemeler. Bunlarla sizlerin paralarını çalıyorlar. Bizde de suç var. Hepimiz onlara gülüyoruz ve prim yaptırıyoruz" sözleri ile eleştirdi.

Toplumda hal ve hareketlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Piyes, sırf bu yüzden pek çok dizi ve film projesini reddettiğini dile getirdi. Piyes, "Bugüne kadar milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem diyor ki, ‘Yavrum iyi ki o paraları yemedin, haram para bunlar” ifadelerine yer verdi.

Bu nedenden dolayı kendi filmlerini yapmak durumunda kaldığını dile getiren Piyes, bu durumdan memnun olduğunu, filmlerinde aile içi şiddet ve madde bağımlılığı gibi önemli toplumsal meselelere değindiğinden bahsetti. Piyes, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ruhumuzun en büyük gıdası sevgi. Bizim aramızda bunu saçmamız lazım. Dünyanın en büyük zenginliği sevgidir. Günün sonunda iş ailede bitiyor. Çocuğun ailede gördüğü sevgiyi taklit etmesi lazım. Gülü bilmeyen bir çocuğa birisi her şeyi gül olarak satabilir. Ama gülü koklamış bir insanı kandıramazsınız. Önerebileceğim tek şey, kendinizi donatın, doğruları uygulayarak gösterin. Zaten sonrasında fazla bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Onlar size sarılacaklar. Çünkü insanlar ışığa yakın olmak isterler. Siz ışık olun, parlayın. Çünkü karanlık sadece ışıkla yok olur."

Etkinlik sonunda MalatyaPark yönetimi tarafından Piyes'e kayısı hediye edildi. Piyes, sevenleriyle öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.