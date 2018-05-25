Han’dan baro başkanına saldırı iddiasına kınama

Enver Han, Ankara’daki bir duruşmada, hakim tarafından Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’a saldırı iddiasını kınadı.

Han açıklamasında, “Ankara 12. İş Mahkemesi’nde görülen bir davanın hakiminin, duruşma sırasında avukatları duruşma salonundan çıkarttığını gören Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın, meslektaşlarının hakkını savunmak için odasına gittiği hakimin saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mesleğimizi ve tüm meslektaşlarımızı hedef alan, görev ve yetki alanımızı gasp etmeye çalışan zihniyetlere konumları gözetilmeksizin gerekli cezanın verilmesi gerekmektedir. Bu saldırının sadece Ankara Baro Başkanımıza değil, mesleğimize ve tüm meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu saldırının sorumlusunu şiddetle kınıyoruz. Olayın takipçisi olacağız. Avukatsız yargı, yargısız hukuk olmaz” ifadelerine yer verdi.