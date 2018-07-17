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17 Temmuz 2018 17:34

Han’dan Başsavcı Usta’ya tebrik

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Yargıtay Üyeliği görevine atanan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı tebrik etti.

Han’dan Başsavcı Usta’ya tebrik

17 Temmuz 2018 17:34


Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunun kararı ile Yargıtay Üyeliği görevine atandı.


Başsavcı Usta’yı yayımladığı mesaj ile kutlayan Malatya Barosu Başkanı Enver Han, mesajında, “Malatya’da görev süresi boyunca Yargı birliği ve tam bağımsızlığını sağlayan, yargının iddia, savunma ve karar mekanizmaları arasındaki işleyişin düzenli bir şekilde çalışmasına büyük katkılarda bulunan, her zaman haklının yanında bir duruş sergileyen, özellikle avukatlık mesleğine ve meslektaşlarımıza yönelik her türlü hak ihlallerinin çözümünde büyük yardım ve katkılarda bulunan, destek ve yardımlarını esirgemeyen Başsavcımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.




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