Harun Aytemur Yeşilyurt Belediyespor’da kaldı

Yeni sezonda mütevazi bir kadroyla mücadele etmek isteyen mavi beyazlı kulüp, iç transfer çalışmaları kapsamında daha önceden Önder Biçer, Murat Avcu, Bedrettin Bulguru, Yusuf Kaygusuz, Osman Çavdar, Cuma Nasır, Erdem İsotçu ve Yusuf Çelik ile sözleşme yenilemişti.

Mavi beyazlılar bugün de başarılı orta saha oyuncusu Harun Aytemur ile yeniden anlaşarak sözleşme yeniledi.

Yeşilyurt Belediyespor yabancı oyuncusu Gobonlu Meye, defans oyuncusu Vedat Taşdemir ve orta saha oyuncusu Özgür Dükme ile ise anlaşma sağlayamadığı için bu oyuncular başka kulüplerle anlaşmıştı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk olarak transfer çalışmalarına başlayan Malatya ekibi bu sezon mütevazi bir kadro kuracağını açıklamıştı.