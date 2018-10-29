Hasırcılar'daki altyapı çalışmasında sona gelindi

MASKİ tarafından Hasırcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü'ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü'ne sınırında bulunan Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı inşa çalışmalarımızın yüzde 70'lik bölümünü tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 300'den fazla da parsel bacamız olacak. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı'nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Hasırcılar Mahallemizin evsel atık sularını ana kolektörümüze terfi ettirdik. Böylelikle Karakaya Baraj Havzasını Hasırcılar Mahallemizde de korumuş olduk. Bu çalışmamız Karakaya Baraj Havzasını atık sulardan koruyup, daha temiz suyla buluşmasını sağlamaya yönelik bir çalışma. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.