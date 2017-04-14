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14 Nisan 2017 14:12

Hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastaları ile artık görüntülü görüşebilecek

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hizmete giren Görüntülü Görüşme Merkezi ile hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastaları ile artık görüntülü görüşebilecek.

Hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastaları ile artık görüntülü görüşebilecek

14 Nisan 2017 14:12


Konuyla ilgili bilgiler veren Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, ailelere, yoğun bakımda kalan hastalarını ziyaret etmelerini enfeksiyon riski açısından izin vermediklerini ancak Görüntülü Görüşme Merkezi sayesinde günlük belirli bir program içerisinde hasta yakınlarının hastalar ile görüşmelerini sağlayacaklarını söyledi. Parlakpınar, “Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında hastanemiz de sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Yoğun bakımda tedavi görmekte olan hastalarımız için de bu imkanlar sonuna kadar kullanılmaktadır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde artık Görüntülü Görüşme Merkezi ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla yoğun bakımdaki yakınlarını görecek olan hastalar, onlarla konuşup özlem giderecekler. Anne babalar da, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerini görme imkanı bulabilecek. Bu, hem hastalarımız için moral olacak hem de yoğun bakımda yatış süreleri kısalacak. Hasta yakınlarımızın artan talepleri, düzenli bilgi alma istekleri, enfeksiyon riskini en aza indirme gibi hedeflerimiz doğrultusunda hastanemiz bünyesindeki Görüntülü Görüşme Merkezimizi revize ederek kabin sayısını da artırdık. Hastanemizde şu an 286 yoğun bakım yatağımız bulunmaktadır. Yoğun bakımda kalan hastaların ailelerine enfeksiyon riski açısından ziyaretlerine izin vermiyoruz. Fakat hasta yakınları sürekli olarak bizlere hastalarıyla görüşme taleplerini iletiyorlar. Bu hizmetimiz sayesinde günlük belirli bir program içerisinde hasta yakınlarının hastalar ile görüşmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.


Parlakpınar, ayrıca Görüntülü Görüşme Merkezi içerisine ayrı bir birim olan Yoğun Bakım İrtibat Ofisini de oluşturduklarını kaydederek, “Bu birimimizde bir sağlık teknikeri görevlendirdik. İlgili bölüm doktorlarımızdan bilgi alarak hasta yakınlarını bilgilendiriyoruz. Doktorlarımız ve diğer sağlık profesyonellerimiz oldukça yoğun bir tempoda çalıştıklarından dolayı hasta yakınlarımız hastalarının durumları hakkında bilgi almada zorluk çekiyorlardı. Bu hizmetimiz sayesinde de hastalarımızın yakınları düzenli olarak bilgilendiriliyor. Hasta yakınlarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.




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