Hastane bahçesinde intihar girişimi

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servis girişinin önündeki duvardan aşağı atlamak isteyen genç kızı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 20 yaşındaki S.B.’yi ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de olası atlamaya karşı önlem aldı.

Polis ekipleri uzun süre genç kızı ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan biteni izledi. Bu sırada genç kız, duvardan atlamaya çalışırken ekipler son anda engelledi. Diğer ekiplerin de araya girmesi ile genç kız yukarı çekildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen genç kız daha sonra polis merkezine götürüldü.