Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 15:03

Hastane bahçesinde silahlı çatışma

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma çıktı.

Hastane bahçesinde silahlı çatışma

23 Aralık 2017 15:03

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hasta güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Sisli
    9°C
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Sisli
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç