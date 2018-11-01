Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

Malatya Afet ve Acil durum (AFAD) il Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta itfaiye ekipleri önce senaryo gereği üst katlarda mahsur kalan kazazedeyi UMKE' nin yaptığı tedavi sonrasında merdivenli kurtarma aracıyla aşağı indirdi. AFAD ekibi çatı katında mahsur kalan bir yaralıyı iple sarkıtarak kurtardı. Yangın söndürme tüpleriyle temsili yangına müdahale eden ekipler personele de konu hakkında bilgi verdi. Gerçeğini aratmayan

Tatbikatı değerlendiren Hastane Başhekim Yardımcısı Dr.Muhammed Serdar Buğday; doğal afet yangın gibi bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulunarak ancak her şeye rağmen tüm personelin bu tür tatbikatlarda olası olaylara hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Hastane Müdür yardımcısı ve Sivil Savunma Uzmanı Ercan Ayça ise tatbikat sonrasında hastane personelinin bu tür afet ve felaketlere hazır olmaları bakımından her yıl yapılan tatbikatlara katılımın memnuniyet verici olduğunu söyledi.